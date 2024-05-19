الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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سارع بالتقديم.. الأمن العام يفتح باب التقديم للوظائف المدنية عبر جدارات

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وظائف وزارة الداخلية
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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام، عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي:اضافة اعلان

المؤهلات المطلوبة

1 - البكالوريوس.
2 - الماجستير.

ملاحظة

- تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.
- على المتقدمين الدخول على منصة "مؤهل" بوزارة التعليم وتحديث بيانات المؤهل العلمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/11/11هـ عبر جدارات عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/11/15هـ.

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