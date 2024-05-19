سارع بالتقديم.. الأمن العام يفتح باب التقديم للوظائف المدنية عبر جدارات

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أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية المدنية في الأمن العام، عن توفر عدد من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام عن طريق التعاقد، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي:





المؤهلات المطلوبة



ملاحظة



طريقة التقديم

