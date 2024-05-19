عاجل.. غير متزوجة وتوفي والداها هل تحصل على معاش الضمان الاجتماعي؟

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تسجيل الفتاة المتوفى والداها في نظام الضمان الاجتماعي المطور وفقًا للشروط المعمول بها.

وردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: الوالد والوالدة توفيا وعندي أخت عمرها ٢١ سنة غير متزوجة هل تحصل على معاش الضمان؟.

أجابت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ينظر الضمان الاجتماعي المطور للأسرة بمنظورها الكامل وهي التي تشترك ذات المسكن دون اعتبار للحيثيات التي يكون عليها أفراد تلك الأسرة".

وأضافت: "وعليه يجب تسجيل كافة أفراد الأسرة التي تشترك المسكن في الطلب".



وعليكم السلام حياك الله

رحم الله فقدائكم، ينظر الضمان الاجتماعي المطور للأسرة بمنظورها الكامل وهي التي تشترك ذات المسكن دون اعتبار للحيثيات التي يكون عليها أفراد تلك الأسرة, وعليه يجب تسجيل كافة أفراد الأسرة التي تشترك المسكن في الطلب.



سعدنا بتواصلك، — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 18, 2024

معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1320 ريالاً للأسر و660 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.