ما الفرق بين الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة؟

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نصحت هئية الزكاة والضريبة والجمارك بضرورة التعرف على الفرق بين الفاتورة الضرببية والفاتورة الضريبية المبسطة من خلال الدليل الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. اضافة اعلان

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة في "إكس"، حيث أكدت على أن الدليل الشامل يجيب عن كل التساؤلات الذكوية والضريبة والجمركية.





ما هي الفاتورة الإلكترونية؟



الفاتورة الإلكترونية وأنواعها



الفاتورة الضريبية



الفاتورة الضريبية المبسطة



كيفية تطبيق الفوترة الإلكترونية



تكامل الحل الإلكتروني مع نظام هيئة الزكاة



منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة الكترونية منظمة بين البائع والمشتري.هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة الكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية.ولا تعتبر الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية، وهناك نوعين من الفواتير الضريبية "الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة".هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى منشأة أخرى سواء كانت حكومية أو أهلية، محتوية على جميع عناصر الفاتورة الضريبية.هي الفاتورة التي يتم إصدارها غالبًا من منشأة إلى فرد، محتوية على العناصر الرئيسية للفاتورة الضريبية المبسطة.يتم تطبيق الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، المرحلة الأولى "مرحلة الإصدار والحفظ" بدأت من 4 ديسمبر 2021م لكل الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومن ينيب عن المكلف بإصدار الفاتورة.ويكون إصدار الفواتير الإلكترونية مماثلًا لإصدار الفواتير اليوم ولكن من خلال نظام فوترة إلكتروني متوافق وتكون الفاتورة متضمنة لكل العناصر المطلوبة بناءً على نوع الفاتورة.وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، والتي بدأت في 1 يناير 2023م بشكل مرحلي، حيث يجب أن يتكامل الحل الإلكتروني مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويجب أن تصدر الفواتير الإلكترونية في الصيغة المطلوبة.