تحذير عاجل من "الزكاة": مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل هذه الفترة

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أوضحت هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك، أنه تم تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات اعتبارًا من 1
يناير 2024م الى 30 يونيو 2024م.
الفترات التي لا
تشملها مبادرة الإعفاء من الغراماتوتشمل المبادرة
جميع الإقرارات المستحقة قبل تاريخ 1 يناير 2024، ولا تشمل إقرار شهر ديسمبر وإقرار
الربع الرابع من العام 2023
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة على منصة "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "بالنسبة للفترات المتاح تصحيحها في المبادرة هل تشمل الربع الثالث في ٢٠٢٣؟".
شروط الإعفاء من
الغراماتوأوضحت على
حسابها في "تويتر"، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تنتهي في 30 يونيو
2024م، مبينة أن شروط الإعفاء من الغرامات، هي:
1 – غرامة التأخير في التسجيل بكافة
الأنظمة الضريبية- التسجيل في
النظام الضريبي.
- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.
- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.
2 – غرامة التأخير في سداد الضريبة أو
التأخير بتقديم الإقرار الضريبي- سداد أصل
الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.
3 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة
المضافة- سداد أصل
الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.
4 – غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة
القيمة المضافة- تقديم الإقرارات
واجبة التقديم.
- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.
الدليل الإرشادي
لمبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوباتوفي وقت سابق،
أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام
النظامية السارية في تاريخ إصداره.
ويعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.