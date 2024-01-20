تحذير عاجل من "الزكاة": مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل هذه الفترة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه تم تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات اعتبارًا من 1 يناير 2024م الى 30 يونيو 2024م. اضافة اعلان





الفترات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات



شروط الإعفاء من الغرامات



1 – غرامة التأخير في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية



2 – غرامة التأخير في سداد الضريبة أو التأخير بتقديم الإقرار الضريبي



3 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة



4 – غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة



الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات



تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة



وتشمل المبادرة جميع الإقرارات المستحقة قبل تاريخ 1 يناير 2024، ولا تشمل إقرار شهر ديسمبر وإقرار الربع الرابع من العام 2023جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة على منصة "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "بالنسبة للفترات المتاح تصحيحها في المبادرة هل تشمل الربع الثالث في ٢٠٢٣؟".وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تنتهي في 30 يونيو 2024م، مبينة أن شروط الإعفاء من الغرامات، هي:- التسجيل في النظام الضريبي.- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره.ويعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة، يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة.