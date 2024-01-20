السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من "الزكاة": مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل هذه الفترة

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه تم تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات اعتبارًا من 1 يناير 2024م الى 30 يونيو 2024م.اضافة اعلان

الفترات التي لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات

وتشمل المبادرة جميع الإقرارات المستحقة قبل تاريخ 1 يناير 2024، ولا تشمل إقرار شهر ديسمبر وإقرار الربع الرابع من العام 2023
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة على منصة "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: "بالنسبة للفترات المتاح تصحيحها في المبادرة هل تشمل الربع الثالث في ٢٠٢٣؟".

شروط الإعفاء من الغرامات

وأوضحت على حسابها في "تويتر"، أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تنتهي في 30 يونيو 2024م، مبينة أن شروط الإعفاء من الغرامات، هي:

1 – غرامة التأخير في التسجيل بكافة الأنظمة الضريبية

- التسجيل في النظام الضريبي.
- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.
- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

2 – غرامة التأخير في سداد الضريبة أو التأخير بتقديم الإقرار الضريبي

- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.

3 – غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة

- سداد أصل الضريبة عن الإقرار الذي تشمله المبادرة أو طلب تقسيطها.

4 – غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة

- تقديم الإقرارات واجبة التقديم.
- سداد كامل أصل دين الضريبة أو طلب تقسيطها.

الدليل الإرشادي لمبادرة الإعفاء من الغرامات والعقوبات

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة الدليل الإرشادي بغرض إيضاح بعض المعالجات ذات الصلة بتطبيق الأحكام النظامية السارية في تاريخ إصداره.
ويعد محتوى هذا الدليل بمثابة تعديل على أي من أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وتؤكد الهيئة على تطبيقها للمعالجات التوضيحية الواردة في هذا الدليل –حيثما تنطبق-، وذلك في ضوء النصوص النظامية ذات الصلة.

تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة

 وفي حال تعديل أي إيضاح أو محتوى وارد في هذا الدليل فإن تطبيق المعالجة التوضيحية المحدثة، يكون على المعاملات التي تتم بعد تاريخ نشر النسخة المحدثة من الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة.

اقرأ أيضا

عاجل.. تحديث بيانات الاسم في حساب المواطن

في 5 خطوات.. كيف تجعل عامك متوازنًا ماليًا؟

عاجل.. "الجوازات" توضح في هذه الحالة سيتم إلغاء جواز سفرك

عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة خصوصي لعدة سنوات

عاجل.. حساب المواطن يوضح وقت دراسة أهلية التابع الجديد للدعم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة 1:21 م الأربعاء، 17 يناير 2024

"الزكاة" تعلن عن 3 حالات لإعفاء البضائع من الرسوم الجمركية

الاستيراد في المملكة 9:09 م الجمعة، 12 يناير 2024

تعرف على شروط استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي من الخارج

هيئة الزكاة 8:56 م الخميس، 11 يناير 2024

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

مباردة الإعفاء 1:58 م الخميس، 11 يناير 2024

تعرف على شروط مبادرة الإعفاء من الغرامات واستفد منها قبل هذا الموعد

اقرأ أيضا

حساب المواطن
2:03 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين: غير ملتزمين بهذا الأمر أثناء التسجيل

شركة-ينبع-أرامكو-ياسرف
1:45 ص الجمعة، 19 يناير 2024

شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" تعلن عن وظائف شاغرة

منصة قوى
12:02 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. قوى تحذر: في هذه الحالة سيتم احتساب الموظف "متغيب عن العمل"

أرامكو الطبي
8:53 م الخميس، 18 يناير 2024

مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

تراجع البطالة
2:01 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. أسباب الاستبعاد المؤهلة لاستحقاق صرف تعويض ساند

أهم 10
1:21 ص السبت، 20 يناير 2024

أهم 10.. موعد صرف الرواتب لعام 2024 وحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دخل على الأفراد

هيئة الزكاة
1:00 ص السبت، 20 يناير 2024

تحذير عاجل من "الزكاة": مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل هذه الفترة

885936-1064719498
10:42 م الجمعة، 19 يناير 2024

300 ألف مسلم جديد بمختلف مناطق المملكة في 5 سنوات

شركة ميتا
12:00 ص السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

سكني
9:57 م الجمعة، 19 يناير 2024

توضيح مهم حول شروط استفادة الأرامل من برامج "سكني"