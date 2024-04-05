ماذا يعني إرسال "موافقة" للمستفيدين بحساب المواطن مع إعادة دراسة الأهلية مجددا

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن ظهور "موافقة" له في البرنامج، ثم تنبيهه بأنه ستدرس أهليته مجددا.



موافقة ودراسة أهلية في حساب المواطن:

ماذا تعني حالة الطلب "مكتمل كليا" في حساب المواطن؟

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج يقول فيه :"جاني موافقة بعدها سيتم دراسة إعادة أهليتك مجددا".وجاء الرد :" أهلاً بك.. تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض وفي حال تمت الموافقة بعد تاريخ "10 مارس" سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية"، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين، يستوضح عن معنى عبارة "حالة الطلب مكتمل كليا بدون الحاجة للمرفقات".وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" مكتمل كلياً إيش معناها مؤهل ولا لأ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول :" حياك الله ، حالة الطلب "مكتمل كلياً بدون الحاجة للمرفقات " تعني أن طلبك مكتمل ولا يتطلب منك إرفاق مستندات ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)، نسعد بخدمتك".