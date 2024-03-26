عاجل.. تزوجت ولديها 3 أولاد من طليقها.. كيف يتم إضافتهم في حساب المواطن؟

أ أ

تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل مواطنة، تسأل عن كيفية إضافة أبنائها من طليقها بعد زواجها من آخر.



إضافة أبناء المطلقة بعد زواجها في حساب المواطن:

مطلقة لا تمتلك صك إعالة أثناء التسجيل في حساب المواطن:

حذف البنت بعد الزواج في حساب المواطن:

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا للبرنامج تقول فيه :"أنا تزوجت جديد ومعي من طليقي ثلاثة أطفال.. أقدر أقدم".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى " متزوجة " يتم إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة " الزوج".وأوضح في رده أنه بإمكانك إضافة الأبناء كتابعين واختيار صلة القرابة " تابع معال " وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مطلقة تستفسر عن كيفية إضافة أبنائها بالرغم من عدم امتلاكها صك إعالة.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" هل المطلقة ولديها أبناء فوق الـ ١٨ تقدر تضيف أولادها كتابعين وليس لديها صك إعالة؟".وجاءها الرد من البرنامج على استفسارها بالقول :" في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب بإمكان الأم إضافتهم وإرفاق " شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".. نسعد بخدمتك".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه للبرنامج والذي يستوضح فيه عن حال البنت كمستفيد من البرنامج بعد زواجها.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"البنت متى يتم حذفها من التابعين بعد الزواج؟".وجاء الرد على السؤال بالقول :" في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوجة " ستصبح حالة الأهلية "غير مؤهل" لدى رب الأسرة " الأب " ولا يلزم حذفها ، نسعد بخدمتك".