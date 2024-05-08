لهؤلاء الخريجين.. طرح وظائف حكومية عبر جدارات لدى أمانة منطقة تبوك

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أعلنت أمانة منطقة تبوك، توفر وظائف للجنسين من المرتبة (السادسة) إلى (الثامنة) بسلم رواتب الموظفين العام من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





المراتب



الوظائف



آلية التقديم من قبل (المتقدمين)



الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة



موعد التقديم



طريقة التقديم

