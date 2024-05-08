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لهؤلاء الخريجين.. طرح وظائف حكومية عبر جدارات لدى أمانة منطقة تبوك

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أمانة منطقة تبوك
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أعلنت أمانة منطقة تبوك، توفر وظائف للجنسين من المرتبة (السادسة) إلى (الثامنة) بسلم رواتب الموظفين العام من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المراتب

- المرتبة السادسة.
- المرتبة السابعة.
- المرتبة الثامنة.

الوظائف

1- مُحلل بيانات مساعد.
2 - مهندس طرق مساعد.
3 - مساح جيوديسي مساعد.
4 - مطور أمن سيبراني ممارس.
5 - أخصائي إدارة مخاطر مساعد.
6 - أخصائي أداء مؤسسي مساعد.
7 - مهندس نظم تقنية معلومات مساعد.

آلية التقديم من قبل (المتقدمين)

1- الدخول على المنصة الموحدة للتوظيف (جدارات) والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.
2- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك الطلب.
3- يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة

1- الخريجون والخريجات (حسب ما يضمه دليل تصنيف الوظائف).
2- الوظائف المعلنة تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
3- الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية.
4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
5- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً .
6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراءات المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
7- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).
التفاصيل:
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موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/11/06هـ الموافق 2024/05/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/11/10هـ الموافق 2024/05/18م.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).



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