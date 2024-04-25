بشرى سارة لهؤلاء.. فتح باب التقديم على وظائف البنك المركزي وتطوير الكفاءات

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أعلن البنك المركزي، فتح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي الجامعات، على النحو التالي:





التخصصات المطلوبة



الشروط



مزايا البرنامج



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

