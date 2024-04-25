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بشرى سارة لهؤلاء.. فتح باب التقديم على وظائف البنك المركزي وتطوير الكفاءات

البنك المركزي السعودي 3
البنك المركزي
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أعلن البنك المركزي، فتح باب التوظيف من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية لخريجي الجامعات، على النحو التالي:

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التخصصات المطلوبة

1 – المالية.
2 – الاقتصاد.
3 – الإحصاء.
4 – المحاسبة.
5 - إدارة الأعمال.
6 - التخصصات الأخرى ذات الصلة.

الشروط

- التفرغ "دوام كامل".
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- ألا يتجاوز عمر المتقدم 27 سنة.
- اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية.
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات أعلاه بتقدير "جيد جدًا" فأعلى.
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من خارج المملكة.

مزايا البرنامج

1 - الحصول على وظيفة بدوام كامل وراتب شهري مع تأمين طبي للأسرة والوالدين.
2 - مجموعة من المزايا الوظيفية الجاذبة مع تطوير مهني مستمر.
3 - يشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
4 - تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.
5 - تدوير وظيفي في البنك المركزي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء ومختصين في الأسواق المالية وإدارة الاستثمارات.
6 - العمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة في وكالة الاستثمار.
7 - برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية مع بنوك وشركات استثمار عالمية.
للمزيد من المعلومات حول البرنامج (اضغط هنا).

طريقة التقديم

وبدأ التقديم الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/11/22هـ (الموافق 2024/5/30م).

نبذة عن البرنامج

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات الاستثمارية، حيث يتضمن البرنامج التدريب النظري والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة منها تطوير الخبرات في الأسواق العالميّة وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية والتواصل الفعّال والتفكير الإستراتيجي.


ويشمل البرنامج دورة فنية متقدمة بكليّة وارتون في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدّة الأمريكية، وبرنامج تدريب على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.

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