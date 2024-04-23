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للثانوية فأعلى.. الخدمات الأرضية تطرح وظائف موسمية في هذه المناطق

شركة الخدمات الأرضية
شركة الخدمات الأرضية
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أعلنت شركة الخدمات الأرضية، عن طرح وظائف خدمة عملاء موسمية "لا تشترط تخصصًا محددًا أو خبرة"، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:

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 الخدمات الأرضية تطرح وظائف موسمية في هذه المناطق- وظائف خدمة عملاء



المهام الوظيفية

- توفير خدمات العملاء المباشرة، بما في ذلك تسجيل الوصول، وتعيين المقعد، وفحص الأمتعة، وجمع الأمتعة الزائدة، والتحقق من الوثائق وأذونات السفر، والتعامل مع الركاب، وإعادة التوجيه، وتنسيق الأنشطة في المحطة مع الإدارات المعنية.
- مساعدة الركاب حسب الحاجة من خلال عمليات الوصول وتسجيل الوصول بما في ذلك دعم الركاب ذوي المتطلبات الخاصة مثل القصر غير المصحوبين والركاب المهمين والركاب الذين يحتاجون إلى مساعدة الكراسي المتحركة.
- ساعد زملاءك في المناطق الأخرى بالمطار على التأكد من إتاحة الكراسي المتحركة وعربات الأطفال والحقائب المسجلة عند البوابة "التي تم فحصها من خلال الأمن" للتحميل عند المغادرة وتسليمها للركاب عند الوصول.
- يحافظ دائمًا على أعلى معايير السلامة والأمن بما يتماشى مع لوائح السلامة والصحة الخاصة بشركة SGS.
- المعرفة بخدمة العملاء بما في ذلك مساعدة العملاء في حجوزات الفنادق والنقل البري وتقديم الطعام والمعالم السياحية / الأنشطة المحلية والوظائف الأخرى التي ستكون مفيدة للعميل.
- إصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة وإعادة جدولة الركاب المتأثرين بانقطاع الرحلات أو إلغائها.
- حل طلبات العملاء وأسئلتهم واحتياجاتهم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لإنجاز هذه المهام في بيئة عالية السرعة.

الشروط


- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى.
- تعتبر درجة البكالوريوس في المجال ذي الصلة ميزة إضافية.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وشركة الخدمات الأرضية شركة رائدة في مجال المناولة الأرضية بالمملكة وتقدم خدمات المناولة في جميع المطارات التجارية في المملكة، تأسست الشركة عام 2011م نتيجة اندماج ثلاث شركات كبرى وهي الخطوط الجوية الوطنية لخدمات المناولة الأرضية، والعطار للمناولة الأرضية.

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