للثانوية فأعلى.. الخدمات الأرضية تطرح وظائف موسمية في هذه المناطق

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أعلنت شركة الخدمات الأرضية، عن طرح وظائف خدمة عملاء موسمية "لا تشترط تخصصًا محددًا أو خبرة"، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في كل من مكة المكرمة وجدة على النحو التالي:





الخدمات الأرضية تطرح وظائف موسمية في هذه المناطق - وظائف خدمة عملاء

المهام الوظيفية



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