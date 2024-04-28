لهؤلاء الخريجين.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة بالمدينة الطبية

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أعلنت جامعة الملك خالد، مُمثلة في المدينة الطبية، وجود عدد من الوظائف الشاغرة.

وقامت المدينة الطبية بالجامعة، بدعوة الراغبين في التقدم إلى إحدى الوظائف، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.





جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة بالمدينة الطبية

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