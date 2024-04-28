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لهؤلاء الخريجين.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة بالمدينة الطبية

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جامعة الملك خالد
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أعلنت جامعة الملك خالد، مُمثلة في المدينة الطبية، وجود عدد من الوظائف الشاغرة.

وقامت المدينة الطبية بالجامعة، بدعوة الراغبين في التقدم إلى إحدى الوظائف، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.

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جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة بالمدينة الطبية
الوظائف

1- صيدلي.
2- أخصائي بصريات.
3 - طبيب نائب تخدير.
4 - طبيب مقيم تخدير.
5 - طبيب نائب جراحة الصدر.
6 - طبيب نائب جراحة تجميل.
7 - طبيب مقيم جراحة الصدر.
8 - طبيب مقيم في الجراحة العامة.
9 - طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.
10 - طبيب مقيم في الطب الباطني العام.
11 - طبيب مقيم علاج الأورام بالأشعة.
12 - طبيب مقيم أمراض السرطان للبالغين.
13- طبيب نائب علاج الأورام بالأشعة.
14 - طبيب مقيم/ نائب طب طوارئ للبالغين.
15 - طبيب نائب علاج العقم وأطفال الأنابيب.
16 - طبيب مقيم/ نائب أمراض وجراحة العيون.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم مواطنًا.
2- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
3- وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
5- أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
6- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
7- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
8- في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

موعد التقديم

- التقديم بدأ أول أمس الجمعة ومُتاح الآن ويستمر لمدة (5) أيام.

طريقة التقديم

- من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).


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