لهؤلاء الخريجين.. جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة بالمدينة الطبية

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أعلنت جامعة الملك خالد، مُمثلة في المدينة الطبية، وجود عدد من الوظائف الشاغرة.
وقامت المدينة الطبية بالجامعة، بدعوة الراغبين في التقدم إلى إحدى الوظائف، وذلك وفقًا للتفاصيل الموضحة أدناه.
جامعة الملك خالد تطرح وظائف شاغرة بالمدينة الطبية1-
صيدلي.
الوظائف
2- أخصائي بصريات.
3 - طبيب نائب تخدير.
4 - طبيب مقيم تخدير.
5 - طبيب نائب جراحة الصدر.
6 - طبيب نائب جراحة تجميل.
7 - طبيب مقيم جراحة الصدر.
8 - طبيب مقيم في الجراحة العامة.
9 - طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين.
10 - طبيب مقيم في الطب الباطني العام.
11 - طبيب مقيم علاج الأورام بالأشعة.
12 - طبيب مقيم أمراض السرطان للبالغين.
13- طبيب نائب علاج الأورام بالأشعة.
14 - طبيب مقيم/ نائب طب طوارئ للبالغين.
15 - طبيب نائب علاج العقم وأطفال الأنابيب.
16 - طبيب مقيم/ نائب أمراض وجراحة العيون.
الشروط
العامة1-
أن يكون المتقدم مواطنًا.
2- أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
3- وجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.
5- أن يكون التقديم إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.
6- لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب.
7- اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة.
8- في حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.