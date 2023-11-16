جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي:
الوظائف المتاحة
- مشغل رسومات أول
- أخصائي تحسين الجودة
- مدير تسويق ومبيعات
- مدير إدارة المخاطر
- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق
- كبير محللي البرامج
- إداري قاعدة بيانات
- مساعد أول وحدة طبية
- تقني مختبرات أبحاث
- مهندس تخطيط
- مهندس ميكانيكي
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- المختبرات
- العلوم الصحية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة المدنية
- أو مايعادلهم
المؤهلات المطلوبة:
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
ملاحظة:
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".