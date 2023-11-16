الخميس، 02 جمادى الأولى 1445 ، 16 نوفمبر 2023

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جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي:اضافة اعلان

الوظائف المتاحة


- مشغل رسومات أول
- أخصائي تحسين الجودة
- مدير تسويق ومبيعات
- مدير إدارة المخاطر
- مسؤول تدريب الحماية من الحرائق
- كبير محللي البرامج
- إداري قاعدة بيانات
- مساعد أول وحدة طبية
- تقني مختبرات أبحاث
- مهندس تخطيط
- مهندس ميكانيكي
 

التخصصات المطلوبة:

 
- إدارة الأعمال
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- علوم السلامة
- المختبرات 
- العلوم الصحية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة المدنية
- أو مايعادلهم
 

المؤهلات المطلوبة:


- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى

الشروط العامة:

 
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- توفر المتطلبات والمؤهلات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
 

ملاحظة:

 
تختلف صلاحية كل وظيفة عن الأخرى حسب تاريخ الإغلاق الموضح أمام كل وظيفة.
 

طريقة التقديم:

 
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".


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