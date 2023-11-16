جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أ أ

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، الأحساء) على النحو التالي: اضافة اعلان





الوظائف المتاحة



التخصصات المطلوبة:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط العامة:



ملاحظة:



طريقة التقديم:

