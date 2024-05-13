الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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أقصى دخل من العمل يؤدي إلى حرمان الوريث من معاش التأمينات

الراتب - ريال 0 عملة
أرشيفية
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أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للوريث، الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل، لكنها وضعت سقفًا لذلك يؤدي تجاوزه إلى الحرمان من المعاش.اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يحق للوريث في نظام التأمينات الجمع بين الاستحقاق من المعاش والدخل من العمل في حدود (3000) ريال ، وفي حال كان الدخل من العمل تجاوز (3000) ريال يتم ايقاف نصيب الوريث من المعاش ".
 



تعديل حالة وريث

وتتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للوريثة "المرأة" أو الحالة التعليمية (للورثة الشباب من الذكور بسن 21 -26 سنة) أو الحالة الصحية (للوريث العاجز) أو الحالة الوظيفية، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

الخطوات

وفيما يلي الخطوات:
الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"
الدخول على تعبئة النموذج الالكتروني.
إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على "التالي".
يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.
يتم اختيار أحد أسباب التعديل.
في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.
في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.
في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنة/يوم/شهر.
الموافقة على الإقرار، ثم الضغط على "إرسال.

المستندات المطلوبة

إرفاق مستند إثبات الدراسة للوريث الطالب من 21 سنة إلى 26 سنة.
إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للوريث الابن الذي ترك الدراسة
إرفاق التقارير الطبية للوريث العاجز..
إرفاق صورة قرار ترك/التحاق العمل الحكومي للوريثة.

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