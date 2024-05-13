عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. روشن تطرح برنامج "عودة" المنتهي بالتوظيف

أ أ

أعلنت شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة"، عن فتح باب التقديم في برنامج "عودة" لعام 2024م المنتهي بالتوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات بمكافأة 12,000 ريال، على النحو التالي:





مزايا البرنامج



متطلبات التقديم



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج



الهدف من البرنامج

