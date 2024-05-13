عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. روشن تطرح برنامج "عودة" المنتهي بالتوظيف

أعلنت
شركة روشن العقارية "إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة"، عن فتح باب
التقديم في برنامج "عودة" لعام 2024م المنتهي بالتوظيف لحملة
البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات بمكافأة 12,000 ريال، على النحو التالي:
مزايا
البرنامج
-
مكافأة مجزية (12,000) ريال.
-
دورات تدريبية من مراكز معتمدة وورش عمل وبرامج توجيه وتدريب أثناء العمل.
متطلبات
التقديم
1 -
خبرة عمل لا تقل عن 5 سنوات.
2 -
إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
3 -
الالتزام بمدة التدريب "12 أسبوعًا".
4 -
فترة انقطاع عن العمل بين 2-10 سنوات.
5 -
شهادة بكالوريوس أو ماجستير "كافة التخصصات مطلوبة".
طريقة
التقديم
بدأ
التقديم اليوم الاثنين 1445/11/5هـ (الموافق 2024/5/13) عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا
) ويستمر حتى الاثنين 1445/11/12هـ (الموافق 2024/5/20م).
نبذة
عن البرنامج
ويحظى
المنضمون للبرنامج بفرصة العمل مع فريق قيادة روشن والخبرات المتخصصة عبر مجالات
مختلفة، إضافةً إلى فرصة المشاركة بأفضل برامج التدريب للرفع من مستوى الإنتاجية،
والتواصل ومهارات القيادة ضمن برنامج يمتد لـ 12 أسبوعًا وبمكافأة مالية مجزية.
الهدف
من البرنامج
وانطلاقًا
من مسؤوليتنا في دعم تطوير مهارات السيدات وتجهيزهن لدخول سوق العمل، نطلق برنامج
عودَة لإتاحة الفرصة للسيدات الباحاثات عن العودة للعمل من خلال توفير الفرص
المناسبة، حيث يتماشى برنامج عودَة مع مستهدفات رؤية 2030 في تحقيق التوازن بين
الجنسين في قطاع العمل.