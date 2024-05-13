الإثنين، 05 ذو القعدة 1445 ، 13 مايو 2024

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بمكافأة 8500 ريال.. بدء التقديم في برنامج بجدارة لمختلف التخصصات

وظائف - عاملين - موظفين
وظائف للخريجين
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أعلن برنامج "بجدارة" للتدريب على رأس العمل لعام 2024م، والمعني بخدمات الأعمال بالرياض، بدء التقديم للخريجين من حملة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

التخصصات الأكاديمية المستهدفة

1 - نظم المعلومات ونظم المعلومات الإدارية.
2 - علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.
3 - نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.
4 - تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.

- إدارة الأعمال بمختلف التخصصات

- الهندسة.
- سكرتير تنفيذي.
- القانون والحوكمة.

مسارات البرنامج

1 - مسار حلول الأعمال.
2 - مسار الموارد البشرية.
3 - مسار تقنية المعلومات.
4 - مسار خدمات البيانات.
5 - مسار المساعد التنفيذي.
6 - مسار المشتريات والعقود.
7 - مسار القانونية والحوكمة.
8 - مسار المالية والمحاسبة.
9 - مسار التسويق والمبيعات.


تفاصيل البرنامج

1) مدة البرنامج سنة.
2) مكافأة مالية تدفع شهريًا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:
- مبلغ (6500 ريال) للبكالوريوس.
- مبلغ (8500 ريال) للماجستير.
3) التأمين الصحي للمتدرب.
4) التسجيل في التأمينات الاجتماعية.


برنامج بجدارة

- يقدم برنامج "بجدارة" تجربة تدريب متميزة وعلى رأس العمل بمختلف التخصصات والإدارات لمدة سنة في مسار مهني محدد، والعمل على مشاريع قائمة وتحت الإنشاء بالإضافة إلى المزايا التعليمية المقدمة للملتحقين.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح الآن، بدأ أمس الأحد بتاريخ 1445/11/04هـ الموافق 2024/05/12م ولمدة أسبوع.

طريقة التقديم

- التقديم متاح خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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