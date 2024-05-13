بمكافأة 8500 ريال.. بدء التقديم في برنامج بجدارة لمختلف التخصصات

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أعلن برنامج "بجدارة" للتدريب على رأس العمل لعام 2024م، والمعني بخدمات الأعمال بالرياض، بدء التقديم للخريجين من حملة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.





التخصصات الأكاديمية المستهدفة



- إدارة الأعمال بمختلف التخصصات



مسارات البرنامج



1 - نظم المعلومات ونظم المعلومات الإدارية.2 - علم البيانات والإحصاء والعلوم الاكتوارية.3 - نظم المعلومات الصحية وعموم التخصصات الصحية.4 - تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات وهندسة الحاسب.- الهندسة.- سكرتير تنفيذي.- القانون والحوكمة.1 - مسار حلول الأعمال.2 - مسار الموارد البشرية.3 - مسار تقنية المعلومات.4 - مسار خدمات البيانات.5 - مسار المساعد التنفيذي.6 - مسار المشتريات والعقود.7 - مسار القانونية والحوكمة.8 - مسار المالية والمحاسبة.9 - مسار التسويق والمبيعات.





تفاصيل البرنامج



1) مدة البرنامج سنة.2) مكافأة مالية تدفع شهريًا للمتدرب بحسب الدرجة العلمية:- مبلغ (6500 ريال) للبكالوريوس.- مبلغ (8500 ريال) للماجستير.3) التأمين الصحي للمتدرب.4) التسجيل في التأمينات الاجتماعية.





برنامج بجدارة



موعد التقديم



طريقة التقديم

