تحذير عاجل من "الموارد" بوقف معاش الضمان الاجتماعي عن هؤلاء

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ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي المطور، القادرين على العمل، بالتسجيل في منصة "طاقات"، حتى لا يتم وقف المعاش عنهم.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على أحد المتابعين: "إذا تم تصنيفك كقادر على العمل أو قابل للتأهيل؛ فالتسجيل في منصات البحث عن عمل أمر إلزامي لاستمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفي حال لم يتم التسجيل سيتم إيقاف صرف المعاش".



حياك الله ،

إذا تم تصنيفك كقادر على العمل أو قابل للتأهيل فالتسجيل في منصات البحث عن عمل أمر إلزامي لاستمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وفي حال لم يتم التسجيل سيتم إيقاف صرف المعاش



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 13, 2024

حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي



مساءلة قانونية



معاش الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



تنص المادة الـ17 من نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر على الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش عن المستفيد.وفيما يلي 8 حالات توجب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي بسبب الإخلال بالشروط:- إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق .- إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.- إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على (ثلاثين) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.- إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله.- إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.- إذا كان المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.- إذا تنازل المستفيد عن المعاش.- في حال وفاة المستفيد.أما في حال التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي بغير حق، فإن ذلك يعرض الشخص للمساءلة القانونية.ويحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي، وعقوبات منها السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مبلغ مالي شهري يتم منحه للمستفيدين.ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.