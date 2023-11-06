عاجل.. خطوة بخطوة للطلاب.. كيفية حل الواجب وتسليمه عبر منصة "مدرستي"

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد، إلغاء الدراسة حضوريًا اليوم الاثنين، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي".
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، يوم الاثنين 22 / 4 / 1445هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس".
منصة مدرستي
تستهدف "مدرستي" المنصة الإلكترونية التعليمية، طلاب المدارس عبر نظام التعليم عن بعد. وتتميز بتقديم تجربة تعليمية متميزة وشاملة تهدف إلى دعم وتعزيز عملية التعليم عن بعد للطلاب والمعلمين في مختلف المراحل الدراسية.
وتتيح المنصة للطلاب والطالبات الوصول إلى مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية عن بعد عبر شبكة الإنترنت من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الجوال.
ويمكن للطلاب متابعة الدروس وشرح المواد الدراسية والدروس بما في ذلك دروس مرئية مبسطة وشيقة تشرح المناهج الدراسية بطريقة سلسة وسهلة الفهم.
كما تقدم منصة مدرستي الإثرائات علي الدروس والمواد بشكل عام مما يساعد الطلاب على تعزيز فهمهم للمواد الدراسية وتحسين تحصيلهم الدراسي.
وتتميز منصة مدرستي بتقديم اختبارات وواجبات وتمارين تفاعلية تساعد الطلاب على التدريب علي المنهج الدراسي مما يساعدهم علي الاستعداد للاختبارات النهائية.
ويتم توفير تقارير تحليلية بعد الاختبارات لمساعدة الطلاب في تحديد نقاط قوتهم وضعفهم وتحسين تحصيلهم الدراسي بفاعلية عالية.
بجانب ذلك، تهدف منصتي مدرستي إلى توفير مساحة للتواصل والتفاعل بين الطلاب والمعلمين، حيث يمكن للطلاب طرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على المساعدة من قبل مجتمع تعليمي نشط وداعم.
الدخول إلى منصة مدرستي
يتم الدخول إلى منصة مدرستي عبر الآتي:
-الربط بين حساب مايكروسوفت وحساب توكلنا والذي قامت بإنشائه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
-الدخول إلى منصة مدرستي (اضغط هنا)
-إدخال البريد الخاص والذي أرسل إليه، ومن ثم إدخال كلمة المرور.
-الدخول إلى الفصول الافتراضية.
-الدخول إلى رابط الدرس المسجل ومشاهدة الفيديو الخاص بالحصة.
-يمكن حضور حصة افتراضية غير مسجلة بالضغط على حضور حصة غير مسجلة.
-بعد فتح التطبيق وتسجيل الدخول يتم نقل الطالب إلى الحصة الافتراضية والضغط على كلمة الانضمام، والانتظار حتى يتم قبول الطلب من قبل المعلم.
ويتميز النظام الذي طَرَحَتهُ شركة مايكروسوفت وهو “مايكروسوفت تيمز” بسرعته وقدرته على احتمال العديد من المستخدمين في نفس الوقت.
دخول مدرستي عبر توكلناللدخول على منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من خلال تطبيق توكلنا، قم باتباع الخطوات الآتية:
– قم بزيارة موقع تطبيق توكلنا
– اضغط على تسجيل الدخول الموجود أعلى صفحة التبويب.
-قم بإدخال رقم الهوية أو رقم جوال المستخدم.
– قم بتدوين كلمة المرور ثم العلامة على مربع أنا لست روبرت.
-قم بالضغط على رابط بيانات منصة مدرستي.
-اكتب اسم المستخدم والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.
-انقر على كلمة المرور التي يتم إرسالها عبر رسالة نصية، وكتابة كلمة المرور مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.
-قم بتسجيل الدخول من المايكروسوفت، وإدخال البريد الإلكتروني، والضغط على “التالي”.
-اكتب كلمة المرور والضغط على التسجيل.
-أدخل كلمة مرور جديدة.
-اختيار طريقة التواصل من خلال رقم الجوال أو البريد اﻹلكتروني.
-يمكنك الاختيار بين تسجيل الخروج أو الدخول، وبذلك تكون تمت عملية التسجيل بنجاح.
الدخول على منصة مدرستي الواجباتأما فيما يتعلق بطريقة الدخول على منصة مدرستي الواجبات، فيمكن اتباع الخطوات الآتية:
-الدخول إلى منصة مدرستي الواجبات للمرحلة الابتدائية من هنا
-تسجيل الدخول الجديد.
-اكتب كل المعلومات بدقة واضغط على تحقق.
-تأكد من رقم الهاتف المسجل على المنصة وذلك للحصول على البيانات المطلوبة.
-يجب حفظ اسم المستخدم وكلمة المرور.
-بعدها الانتقال إلى منصة مدرستي الواجبات المنزلية.
-يكتب اسم المستخدم وتسجيل الدخول على مايكروسوفت.
-يكتب اسم المستخدم ويضغط على كلمة التالي.
-التوجه إلى خيار الواجبات المدرسية.
طريقة حل الواجبات على منصة مدرستي
فيما يلي خطوات حل الواجب على منصة مدرستي:
-في البداية يتم تسجيل الدخول على منصة مدرستي الواجبات المنزلية.
-انقر على القائمة الجانبية ونختار منها خيار الواجبات.
-سيتم استعراض كل المواد الدراسية التي بها واجبات مدرسية بحيث يتم اختيار الواجب من هذه الواجبات.
-انقر بعدها على خيار حل الواجب.
-بعدها يقوم الطالب بحل الواجبات المدرسية بطريقة مباشرة عبر المنصة.
-يمكن أن يرفع الطالب الواجبات المجاب عليها عبر المنصة مباشرة.
تسليم الواجبات على منصة مدرستي يتم تسليم الواجبات المدرسية على مدرستي الواجبات من خلال الخطوات الآتية:
-الدخول على منصة مدرستي الواجبات من الموقع الرسمي.
-اختيار منصة مدرستي للمرحلة المتوسطة إذا كان الطالب في المرحلة المتوسطة أو منصة مدرستي الواجبات الابتدائية إذا كان الطالب في المرحلة الابتدائية.
-اختر الواجبات من القائمة الجانبية.
-سوف يتم استعراض كل المواد الدراسية التي بها واجبات مدرسية.
-انقر على المادة التي يرغب الطالب في تسجيل الواجبات فيها.
-بعدها يقوم الطالب بحل الواجبات بشكل مباشر على المنصة.
-يمكن أن يحمل الطالب الواجب على الحاسب الآلي ويقوم بالإجابة على الأسئلة.
كيفية رفع الواجبات على منصة مدرستيتتيح منصة مدرستي الواجبات إمكانية رفع الواجبات بملفات الضغط أو عن طريق برنامج Winzip أو Winrar وذلك من خلال الآتي:
-الدخول على المنصة من القائمة الرئيسة.
-يحدد اسم المادة التي نرغب في رفع الواجب عليها.
-ننقر على رفع الملف ويتم استعراض حفظ الملف في جهاز الكمبيوتر.
-بعدها يتم العثور على الملف ويتم الضغط عليه لكي يتم رفعه على المنصة.
-اضغط على زر المتابعة.
-اضغط حفظ لكي تحفظ الواجبات على المنصة.
يجب أن يكون الواجب مرئيًا لكي يستطيع المعلم مشاهدته وتصحيحه.