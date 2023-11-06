عاجل.. خطوة بخطوة للطلاب.. كيفية حل الواجب وتسليمه عبر منصة "مدرستي"

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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة المهد، إلغاء الدراسة حضوريًا اليوم الاثنين، وتحويلها عن بعد عبر منصة "مدرستي".

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، يوم الاثنين 22 / 4 / 1445هـ بجميع مدارس تعليم المهد، وذلك للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس". اضافة اعلان





منصة مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا



الدخول على منصة مدرستي الواجبات



طريقة حل الواجبات على منصة مدرستي



تسليم الواجبات على منصة مدرستي



كيفية رفع الواجبات على منصة مدرستي

