عاجل.. براتب 5 آلاف ريال.. "STC" تطرح وظائف وتأمينات لكافة المؤهلات

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أعلن شركة مراكز الاتصال "إحدى شركات مجموعة الاتصالات
الحكومية" عن فتح باب التقديم لشغل وظائف للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال
بمدينة "الرياض" لحملة الثانوية العامة فأعلى على النحو التالي:
المسميات الوظيفية- كول سنتر.
- ممثل خدمات العملاء
- وظائف متعددة
الشروط- لا يشترط الخبرة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام.
- حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
- العمل للرجال بنظام الورديات 8 ساعات يومياً بمناوبات متغيرة (24 ساعة).
- العمل للنساء غير مختلط بنظام الورديات (من 7م إلى 11م في بيئة عمل نسائية).
المزايا
- مكافآت مالية شهرية حسب الأداء.
- التأمين الطبي للأفراد والزوج\ة والأبناء.
- إجازة يومين في الأسبوع متحركة كل أسبوعين.
- حوافز مادية شهرية حسب الأهداف لكل مشروع تطبق الشروط.
- خصم 50% على الفاتورة 3 جوالات مفوتر وهاتف أرضي إنترنت.
- راتب شهري يبدأ من (5000) فأعلى (يحدد حسب كل مشروع).
- خصومات شهرية على المشتريات والماركات والفنادق المتعاقدة.
- العمل شفتات الشباب (8 ساعات خلال الـ 24 ساعة) البنات (من 7م حتى 11م في بيئة عمل نسائية) .
- الدخول في المسابقات الوظيفية الداخلية (الترقيات) بعد إكمال الموظف أكثر من 6 أشهر تطبق الشروط .