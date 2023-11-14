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بدل سكن ورعاية صحية.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف لهؤلاء

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل
أ أ

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض اليوم الثلاثاء، عن طرح 135 وظيفة شاغرة.
وأوضح أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

* الوظائف المطلوبة:

1- وظائف إدارية.
2- وظائف مهنية.
3- وظائف صحية.
4- وظائف مساندة.
5- وظائف صيادلة.
6- وظائف هندسية.
7- وظائف سكرتارية.

* مناطق التوظيف:

- جدة
- الرياض
- المدينة المنورة

* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

- رواتب تنافسية.
- بدل سكن ومواصلات.
- تطوير مهني مستمر
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

* خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى للدخول (اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على "Register today".
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط (اضغط هنا) مع إتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.


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