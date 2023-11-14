بدل سكن ورعاية صحية.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف لهؤلاء

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض اليوم الثلاثاء، عن طرح 135 وظيفة شاغرة.

وأوضح أن الوظائف متاحة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى، في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي: اضافة اعلان





* الوظائف المطلوبة:



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* مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:



* خطوات استخدام نظام التوظيف:



* طريقة التقديم:

