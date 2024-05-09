تحذير من إيجار: في هذه الحالة لا يعد العقد سندا تنفيذيا

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ردت منصة إيجار على استفسار من قبل أحد الأشخاص قام بإضافة شروط إضافية في العقد، ما تسبب في عدم نفاذ العقد.



تأثير الشروط الإضافية على العقد في إيجار:



شكاوى النصب والاحتيال عبر إيجار:



دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:"السلام عليكم.. عندي عقد تجاري سويته وأضفت شروط إضافية ومكتوب عند خانة الشروط في حال وجود شروط سيظل العقد سندا تنفيذيا ولكن بعد ما جهز العقد تفاجأ أنه مكتوب باللون الأحمر بأول صفحة من العقد لا يعد هذا العقد سندا تنفيذيا لوجود بنود أو شروط إضافية".وردت المنصة على استفساره بالقول :" حياك الله.. في حال وجود شروط إضافية في العقد التجاري لا يعتبر العقد سنداً تنفيذياً.. نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق تجاوبت منصة إيجار مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر عن كيفية التعامل مع عمليات النصب والاحتيال.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أبغى أقدم شكوى عملية نصب واحتيال جديد".وجاء الرد من المنصة على استفساره بالقول :" وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله لرفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري من خلال أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسية في موقع الهيئة العامة للعقار".أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".