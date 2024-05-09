الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد سرقة لوحات المركبة المرور يوضح الإجراء المطلوب لتفادي المخالفات

المرور
المرور
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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن سرقة لوحات مركبته والإجراء المطلوب للحصول على لوحة جديدة لمنع تسجيل المخالفات.اضافة اعلان

سرقة لوحات المركبة

وجاء في سؤال أحد المواطنين: "مرحباً ، لوحتي الأماميه سُرقت وقدمت على بدل فاقد هل يتم مخالفتي خلال هذه الفترة لحين صدور اللوحات الجديدة؟".
وأجاب المرور بقوله : "مرحبًا بك، التقدم ببلاغ فقدان لدى أقسام الشرطة ومراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمتك. سعدنا بتواصلك".

خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة

وعن الاستعلام عن المركبة المحجوزة، بين المرور أن ذلك يتم إلكترونيًا من خلال اتباع هذه الخطوات:
1 - الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.
2 - الدخول إلى الحساب الرسمي على المنصة بإدراج اسم المستخدم وكلمة المرور.
3 – الانتقال بعد ذلك إلى خدمات المركبات من تبويب الخدمات الإلكترونية.
4 - تحديد قائمة الاستعلامات واختيار  المركبات المحجوزة.
5 - النقر على عرض المعلومات، وبعد حجز المركبة سيظهر لك الاسم وموقع وتاريخ حجز المركبة على الفور.

الأسباب التي تؤدي إلى حجز المركبات

وأضافت أن إجراء حجز المركبات يتم اتخاذه قانونيًا في العديد من الحالات، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى ذلك الآتي:
1 - تجاوز إشارة المرور الحمراء عن عمد.
2 - تجاوز السرعة التي تم تحديدها للطرق.
3 - في حالة وجود مركبة تسير بلوحة واحدة أو بدون لوحة نهائيًا.
4 - إذا قام صاحب المركبة بوضع عوائق تؤدي إلى إعاقة رؤية اللوحة.
5 - عند القيادة بدون وجود رخصة قيادة صالحة للاستخدام، أو أن رخصته لا تُمكّنه من قيادة نوع المركبة المستخدمة في هذا الوقت.
6 - عدم التزام السائق بالقوانين المرورية أو التعرض للخطر نتيجة الإهمال في القيادة.

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