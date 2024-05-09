الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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توجيه من الجوازات بشأن مدة تعديل اسم المقيم بالإقامة من ثنائي إلى ثلاثي

الجواز
أرشيفية
أ أ
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تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل عن المدة المستغرقة لأجل تعديل الاسم .

مدة تعديل الاسم عبر الجوازات:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. كم المدة اللي تستغرق لتعديل اسم المقيم بالإقامة من ثنائي إلى ثلاثي".
وجاء الرد من الجوازات :"وعليكم السلام.. يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض لنتمكن من خدمتك..نسعد بك".

الإبلاغ عن جواز السفر المفقود:

كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع حالة تعرض لها بخصوص الإبلاغ عن جواز سفره المفقود والعثور عليه في وقت لاحق.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر الحساب الرسمي للجوازات على منصة إكس يقول فيه :" في حال فقدان الجواز السفر وتم تبليغ وبعدها وجدت الجواز هل أتوجه إلى أقرب مديرية جوازات لتسليمه وإسقاط غرامه صادره عليّ؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"مرحبًا بك.. في حال عمل بلاغ فقدان جواز السفر لا يمكنك إلغاء البلاغ ويلزم إتمام إجراءات فقدان جواز السفر.. نسعد بخدمتكم".

آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية:

أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع تساؤل بشأن آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية القادمة من مصر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية من مصر إلي مطار الملك عبدالعزيز الدولي جدة متي؟" .
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"مرحبًا بك.. التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول، وفي حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية.. سعدنا بك".

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