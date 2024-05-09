بعد إيداع دفعة مايو.. حساب المواطن يحدد حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن آلية إيداع الدعم للزوجة كمستفيد رئيسي، بعد ساعات من إيداع الدعم لشهر مايو.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد استفسر بشأن آلية ومدى إمكانية إيداع الدعم للزوجة كمستفيد رئيسي من البرنامج.



تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي



أهلية حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



وأجاب حساب المواطن، بقوله : "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة، نسعد بخدمتك".وقبل قليل أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في إيداع الدعم المخصص لشهر مايو "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج.وأضاف عبر منصة "إكس"، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.كذلك أوضح حساب المواطن، آلية الإعلان عن الأهلية، حيث يتم الإعلان عن نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ويمكن للمستفيد التحقق من أهلية المستفيد عن طريق حسابه (دراسة الأهلية).ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى حساب المواطن.الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.