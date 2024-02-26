للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل
في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
وظائف
شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك1 -
مهندس أول.
2 - خبير الحوكمة.
3 - خبير تقييم الامتثال.
4 - خبير مراقبة الامتثال.
5 - مشرف مكافحة الحرائق.
6 - مشرف إدارة المشروعات.
7 - متخصص في الإستراتيجية.
8 - مدير البحوث والدراسات الضريبية.
9 - أخصائي رئيسي لإدارة التعلم والتطوير.
10 - أخصائي تخطيط ودعم تقنية المعلومات.
التخصصات
المطلوبة-
القانون
- الهندسة
- الاقتصاد
- الرياضيات
- الإحصائيات
- علوم الإطفاء
- الصحة المهنية
- علوم الحاسب
- تقنية المعلومات
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- الهندسة المعمارية
- الدراسات القانونية
- إدارة الموارد البشرية
- أو ما يعادلهم