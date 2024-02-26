الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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للبكالوريوس فأعلى.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة 0والجمارك
الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

1 - مهندس أول.
2 - خبير الحوكمة.
3 - خبير تقييم الامتثال.
4 - خبير مراقبة الامتثال.
5 - مشرف مكافحة الحرائق.
6 - مشرف إدارة المشروعات.
7 - متخصص في الإستراتيجية.
8 - مدير البحوث والدراسات الضريبية.
9 - أخصائي رئيسي لإدارة التعلم والتطوير.
10 - أخصائي تخطيط ودعم تقنية المعلومات.

التخصصات المطلوبة

- القانون 
- الهندسة     
- الاقتصاد   
- الرياضيات
- الإحصائيات  
- علوم الإطفاء  
- الصحة المهنية  
- علوم الحاسب    
- تقنية المعلومات  
- إدارة الأعمال  
- الموارد البشرية 
- الهندسة المعمارية 
- الدراسات القانونية 
- إدارة الموارد البشرية  
- أو ما يعادلهم

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هي هيئة حكومية تأسست بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.


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