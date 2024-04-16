للبكالوريوس فأعلى.. "تداول" تطرح وظائف شاغرة للعمل بالرياض

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أعلنت
شركة السوق المالية "تداول" عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى
للعمل في الرياض على النحو التالي:
"تداول" تطرح وظائف شاغرة للعمل بالرياض1 -
مدير الحوكمة.
المسميات
الوظيفية
2 - رئيس الاستثمار والخزينة.
3 - مستشار قانوني مشارك.
4 - قائد فريق التعلم والتطوير.
5 - المكافآت وقائد فريق الأداء.
6 - أخصائي رئيس في البنية التحتية
7 - كبير أخصائي عمليات الأمن السيبراني.
8 - رئيس قسم الرقابة المالية وإعداد التقارير.
التخصصات
المطلوبة-
المالية
- القانون
- الاقتصاد
- الهندسة
- المحاسبة
- الإلكترونيات
- علوم الحاسب
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلها.