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للبكالوريوس فأعلى.. "تداول" تطرح وظائف شاغرة للعمل بالرياض

تداول السعودية
مجموعة تداول
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 أعلنت شركة السوق المالية "تداول" عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض على النحو التالي:
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"تداول" تطرح وظائف شاغرة للعمل بالرياض
المسميات الوظيفية

1 - مدير الحوكمة.
2 - رئيس الاستثمار والخزينة.
3 - مستشار قانوني مشارك.
4 - قائد فريق التعلم والتطوير.
5 - المكافآت وقائد فريق الأداء.
6 - أخصائي رئيس في البنية التحتية
7 - كبير أخصائي عمليات الأمن السيبراني.
8 - رئيس قسم الرقابة المالية وإعداد التقارير.

التخصصات المطلوبة

- المالية
- القانون
- الاقتصاد
- الهندسة
- المحاسبة
- الإلكترونيات
- علوم الحاسب
 - إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- تقنية المعلومات
- أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

 التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

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