رواتب وتأمين طبي.. رابط وطريقة التقديم على وظائف مؤسسة البريد

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أعلنت
مؤسسة البريد "سبل" عن توفر 22 وظيفة شاغرة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة،
لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط
التالية:
رابط وطريقة التقديم على وظائف مؤسسة البريد-
مدير الإنتاج
- قائد الشبكات
- مساعد تنفيذي
- محلل المحاسبة
- مدير منتج أول
- مدير قسم العمليات
- محلل دعم العملاء
- محلل نمو المنتج
- مدير قسم العمليات
- محلل أداء العمليات
- مدير التخطيط المالي
- محلل المكافآت والأداء
- أخصائي المكافآت والأداء
- أخصائي التطوير التنظيمي
- مدير قسم الحلول التجارية
- مدير تدقيق نظم المعلومات
- مدير عمليات الأمن السيبراني
- الرصاص مخاطر الأمن السيبراني
- مدير عام الرقابة المالية وإعداد التقارير.
الشروط
العامة1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.
المزايا:- رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.