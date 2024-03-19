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رواتب وتأمين طبي.. رابط وطريقة التقديم على وظائف مؤسسة البريد

البريد السعودي سبل
مؤسسة البريد
أ أ
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أعلنت مؤسسة البريد "سبل" عن توفر 22 وظيفة شاغرة تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، لحملة البكالوريوس كحد أدنى للعمل بمقره بمدينة الرياض حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

رابط وطريقة التقديم على وظائف مؤسسة البريد

- مدير الإنتاج
- قائد الشبكات
- مساعد تنفيذي
- محلل المحاسبة
- مدير منتج أول
- مدير قسم العمليات
- محلل دعم العملاء
- محلل نمو المنتج
- مدير قسم العمليات
- محلل أداء العمليات
- مدير التخطيط المالي
- محلل المكافآت والأداء
- أخصائي المكافآت والأداء
- أخصائي التطوير التنظيمي
- مدير قسم الحلول التجارية
- مدير تدقيق نظم المعلومات
- مدير عمليات الأمن السيبراني
- الرصاص مخاطر الأمن السيبراني       
- مدير عام الرقابة المالية وإعداد التقارير.

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
3 - توفر المهارات والخبرات في نفس مجال عمل الوظيفة.

المزايا:

- رواتب تنافسية.
- تدريب داخلي وخارجي.
- تأمين طبي يشمل العائلة (الزوجة والأبناء) يغطي جميع المستشفيات والمراكز المعروفة بالمملكة.
- مكافأة سنوية في أول شهر رمضان المبارك من كل عام مقدارها (راتب شهرين) وفق تنظيم المؤسسة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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