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روشن التابعة لصندوق الاستثمارات تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (63) وظيفة للرجال والنساء حملة (البكالوريوس) في المجالات التالية:اضافة اعلان
- وظائف إدارية
- وظائف مالية
- وظائف مبيعات
- وظائف قانونية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية
- وظائف أخرى 

التخصصات المطلوبة:


- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- العلوم السياسية
- نظم المعلومات الإدارية
- الاقتصاد
- التسويق
- العقارات
- الاتصالات
- السينما
- التحرير
- القانون
- المالية
- الاحصاء
- الرياضيات
- الحاسب الآلي
- التصميم
- التصميم الصناعي
- التصميم الجرافيكي
- تصميم المناظر الطبيعية
- علم النفس
- سلوك المستهلك
- العلوم الاجتماعية
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- هندسة البرمجيات
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة المعمارية
- هندسة السباكة
- الهندسة (عام)     
- (تخصصات أخرى)

نبذة عن روشن:


شركة روشن العقارية (شركة حكومية) وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري، تعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، إلى جانب المساهمة في دعم الخطط الحكومية لزيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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