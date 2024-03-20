فرصة لهؤلاء.. جامعة حائل تطرح وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود

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أعلنت جامعة حائل، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من وظائفها الأكاديمية برتبة "أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ"، وذلك بنظام العقود على الوظائف الرسمية للعام الدراسي 1445هـ في كليات الجامعة في مختلف التخصصات التالي:





جامعة حائل تطرح وظائف أكاديمية شاغرة بنظام العقود



شروط التقديم



ملاحظة



طريقة التقديم

