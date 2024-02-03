لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف صحية شاغرة في وزارة الدفاع

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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 69 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف صحية بوزارة الدفاع:- أخصائي أطراف صناعية.
- أخصائي تطبيقات أول.
- فني تقنية القلب.
- طبيب استشاري عناية مركزة للأطفال.
- أخصائي تمريض.
- مهندس مدني.
- مساعد محاسب أول.
- كبير مترجمين.
- فني أول اتصالات.
- وغيرها من الوظائف.
جهات العمل:- جدة.
- الطائف.
- الظهران.
- المدينة المنورة.
- الخرج.
- الرياض.
- حفر الباطن.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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