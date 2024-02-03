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لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف صحية شاغرة في وزارة الدفاع

الخدمات الطبية وزارة الدفاع
أرشيفية
أ أ
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أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 69 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بعدة مناطق بالمملكة، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف صحية بوزارة الدفاع:

- أخصائي أطراف صناعية.
- أخصائي تطبيقات أول.
- فني تقنية القلب.
- طبيب استشاري عناية مركزة للأطفال.
- أخصائي تمريض.
- مهندس مدني.
- مساعد محاسب أول.
- كبير مترجمين.
- فني أول اتصالات.
- وغيرها من الوظائف.

جهات العمل:

- جدة.
- الطائف.
- الظهران.
- المدينة المنورة.
- الخرج.
- الرياض.
- حفر الباطن.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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