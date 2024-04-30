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بشرى لهؤلاء.. "الدفاع" تفتح التقديم لشغل وظائف إدارية شاغرة

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وظائف وزارة الدفاع السعودية
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أعلنت وزارة الدفاع عن طرح وظائف إدارية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين على النحو التالي:اضافة اعلان

المسمى الوظيفية:

1 - خبير إختزال.
2 - أخصائي أول إختزال لغة عربية.
3 - أخصائي أول إختزال لغة انجليزية.

الوصف الوظيفي:

كتابة الأوامر الشفهية والمحاضر والتعليمات بطريقة الاختزال أو الكتابة المختصرة، فك رموز الكتابة المختزلة وصياغتها في صورة مقروءة ومفهومة وبلغة صحيحة، ونسخ هذه النصوص باستخدام جهاز الكمبيوتر أو معالج النصوص أو الآلة الكاتبة.

 المهام الوظيفية:

-  كتابة الأوامر الشفهية والمحاضر والتعليمات بطريقة الاختزال أو الكتابة المختصرة.
- فك رموز الكتابة المختزلة وصياغتها في صورة مقروءة ومفهومة وبلغة صحيحة.
- مراجعة النصوص مع الأشخاص المعنين والتأكد من اكتمال ودقة المعلومات المختزلة.
- طباعة المراسلات والتقارير والنصوص الخاصة بالمسودات أو النُسخ المصححة أو التسجيلات الصوتية، ونسخ هذه النصوص باستخدام جهاز الكمبيوتر أو معالج النصوص أو الآلة الكاتبة.
- التقيد بالتعليمات المتعلقة بسرية البيانات والمعلومات.

المؤهلات المطلوبة:

- الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص مناسب.

الشروط:

1 - خبرة 10-3 سنوات.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - دورة في الاختزال باللغة الإنجليزية.
4 - حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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