بشرى لهؤلاء.. "الدفاع" تفتح التقديم لشغل وظائف إدارية شاغرة

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أعلنت وزارة الدفاع عن طرح وظائف إدارية لحملة الدبلوم أو البكالوريوس في وكالات الشؤون التنفيذية بالرياض، للجنسين على النحو التالي:





المسمى الوظيفية:



الوصف الوظيفي:



المهام الوظيفية:



المؤهلات المطلوبة:



الشروط:



طريقة التقديم:

