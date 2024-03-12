لا يفوتك.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة للثانوية فأعلى

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أعلنت
وزارة الطاقة، عن طرح 52 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس"
فأعلى.
رابط
وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقةوأوضحت
أن الوظائف تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من "الرياض, جدة, جازان,
الشرقية, المدينة المنورة, عرعر. سكاكا, بريدة, نجران, الباحة, حائل"، على
النحو التالي:
الوظائف
المطلوبة1 -
وظائف تقنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف بحث وتطوير.
6 - وظائف أخرى.
المؤهلات
المطلوبة-
الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.
مناطق
العمل-
جدة
- جازان
- عرعر
- سكاكا
- بريدة
- الباحة
- حائل
- الرياض
- الشرقية
- نجران
- المدينة المنورة.