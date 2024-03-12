الثلاثاء، 02 رمضان 1445 ، 12 مارس 2024

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لا يفوتك.. رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقة للثانوية فأعلى

وزارة الطاقة
وزارة الطاقة
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أعلنت وزارة الطاقة، عن طرح 52 وظيفة شاغرة لحملة "الثانوية, الدبلوم, البكالوريوس" فأعلى.

رابط وطريقة التقديم على وظائف وزارة الطاقةاضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) للعمل في كل من "الرياض, جدة, جازان, الشرقية, المدينة المنورة, عرعر. سكاكا, بريدة, نجران, الباحة, حائل"، على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

1 - وظائف تقنية.
2 - وظائف إدارية.
3 - وظائف مساندة.
4 - وظائف هندسية.
5 - وظائف بحث وتطوير.
6 - وظائف أخرى.

المؤهلات المطلوبة

- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس فأعلى.

مناطق العمل

- جدة
- جازان
- عرعر
- سكاكا
- بريدة
- الباحة
- حائل
- الرياض
- الشرقية
- نجران
- المدينة المنورة.

طريقة التقديم.

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الوزارة

وتشرف وزارة الطاقة على جميع أوجه نشاط وقطاعات منظومة الطاقة في المملكة من خلال إستراتيجية متكاملة لهذا القطاع، ويشمل ذلك إستراتيجية للمواد الهيدروكربونية "النفط والغاز، والمنتجات المكررة، والبتروكيماويات"، وإستراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مثل المواد الحرارية والطاقة المُكملة.

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