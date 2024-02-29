الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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بخبرة وبدون.. رابط وطريقة التقديم على وظائف شركة المياه الوطنية

شركة المياه
وظائف شركة المياه الوطنية
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كشفت شركة المياه الوطنية، عن استمرار التقديم على 140 وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية.

رابط وطريقة التقديم على وظائف شركة المياه الوطنيةاضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة "الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى" للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي:

المجالات الوظيفية

- وظائف إدارية
- وظائف قانونية
- وظائف أمنية
- وظائف تقنية
- وظائف هندسية.

مناطق التوظيف

- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية.

الشروط العامة

- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

وشركة المياه الوطنية، هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقًا لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية ،حيث تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء.
كما تقوم بربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقديم خدمات راقية للعملاء، وتطوير الكفاءات وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.


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