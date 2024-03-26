كيف أحصل على معلومات تأمين مركبة صدمتني دون الرجوع للمرور؟

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تفاعل حساب "المرور" الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال يقول صاحبه:"حصل معي حادث والطرف الثاني يقول عنده تأمين لكن غير ظاهر بتطبيق نجم كيف أحصل على معلومات تأمينه دون الرجوع للمرور ؟ ولو برجع للمرور هل لازم حجز موعد؟".

ورد "المرور" :" لخدمتك تفضل بمراجعة قسم المرور المسجل لديه الحادث".



استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها:



تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص:



وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق طريقة استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها.وقالت إدارة المرور عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه " بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم حوادث والتقدم بطلبك".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " كيف أطلع ورقة إصلاح لمركبة صاحبها متوفي؟".وفي إفادة سابقة، أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال أحد المواطنين بخصوص تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص.وجاء رد إدارة المرور مستعرضًا رسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة، والتي تتمثل في:1 - رخصة سير خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.2 - رخصة سير نقل خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.3 - رخصة سير حافلة خاصةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.4 - رخصة سير سيارة أجرةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.5 - رخصة سير نقل عامتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.6 - رخصة سير حافلة عامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.7 - رخصة سير دراجة آليةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.8 - رخصة سير مركبة أشغال العامةتبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.