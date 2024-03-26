كيف أحصل على معلومات تأمين مركبة صدمتني دون الرجوع للمرور؟

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"المرور" الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مع سؤال يقول
صاحبه:"حصل معي
حادث والطرف الثاني يقول عنده تأمين لكن غير ظاهر بتطبيق نجم كيف أحصل على معلومات
تأمينه دون الرجوع للمرور ؟ ولو برجع للمرور هل لازم حجز موعد؟".
ورد "المرور" :" لخدمتك تفضل بمراجعة قسم المرور المسجل لديه الحادث".
استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها:وأوضحت الإدارة العامة للمرور، في وقت سابق طريقة استخراج ورقة إصلاح مركبة تُوفي مالكها.
وقالت إدارة المرور عبر حسابها على منصة "إكس"، إنه " بإمكان الوكيل الشرعي للورثة مراجعة أقرب قسم حوادث والتقدم بطلبك".
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: " كيف أطلع ورقة إصلاح لمركبة صاحبها متوفي؟".
تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص:وفي إفادة سابقة، أجابت الإدارة العامة للمرور، على سؤال أحد المواطنين بخصوص تكلفة تجديد استمارة سير مركبة نقل خاص.
وجاء رد إدارة المرور مستعرضًا رسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة، والتي تتمثل في:
1 - رخصة سير خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
2 - رخصة سير نقل خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
3 - رخصة سير حافلة خاصة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
4 - رخصة سير سيارة أجرة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
5 - رخصة سير نقل عام
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
6 - رخصة سير حافلة عامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.
7 - رخصة سير دراجة آلية
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.
8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة
تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.