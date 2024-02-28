عاجل.. 8 خطوات للاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان المطور

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كشف حساب "العناية
بالمستفيدين تفاصيل خطوات الاعتراض على عدم أهلية
الضمان الاجتماعي.
خطوات الاعتراض
على عدم أهلية الضمان المطور : وأوضح عبر
"إنفوجراف" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه فيما يلي
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
-الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية
- الصفحة الرئيسية
- برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
- الأهلية والاستحقاق
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية
- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض
- إرفاق الملفات والضغط على تسليم
- تأكيد الطلب
شروط استحقاق
الضمان الاجتماعي-يجب
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.