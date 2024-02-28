عاجل.. 8 خطوات للاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان المطور

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كشف حساب "العناية بالمستفيدين تفاصيل خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي.





خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور :



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



وأوضح عبر "إنفوجراف" على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:-الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية- الصفحة الرئيسية- برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي- الأهلية والاستحقاق- استعراض تفاصيل دورة الأهلية- الضغط على أيقونة تقديم اعتراض- إرفاق الملفات والضغط على تسليم- تأكيد الطلب-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.