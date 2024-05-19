الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. التقديم مستمر لمدة أسبوع.. التعليم تعلن عن طرح أكثر من 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين

وزارة التعليم - التعليم السعودي - مبنى الوزارة
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل في أكثر من (300) مقعد من مقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في كل من ( أيرلندا، السويد، ألمانيا، إيطاليا) في مختلف التخصصات الصحية:اضافة اعلان
 

التخصصات المطلوبة لوظائف التعليم:

 
- التخدير
- علم الأورام
- الأشعة
- الجراحة
- أمراض الكلى
- طب الأعصاب
- جراحة الأعصاب
- أمراض الجهاز الهضمي
- المسالك البولية
- أمراض النساء والتوليد
- طب الأطفال والولادة

المجالات:



- شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في 6 مستشفيات في أيرلندا.
- شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في مستشفيات هيلث وسكونا بالسويد.
- شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في 9 مستشفيات في ألمانيا.
- شهادة التخصص الدقيق في 6 مستشفيات في أيطاليا.

الشروط:



- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.
- الحصول على وثيقة التخرج الرسمية، والسجل الأكاديمي.
- معادلة الشهادة في جهة الاختصاص.
- شهادة التصنيف المهني.
- سيرة ذاتية.

طريقة التقديم:

 
بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/10/28هـ (الموافق: 2024/5/7م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/11/19هـ (الموافق: 2024/5/27م).

اقرأ أيضا

عاجل.. هل إصدار السجل الزراعي يؤثر على مستفيد الضمان الاجتماعي المطور؟

جهز أوراقك.. الإعلان عن وظائف متنوعة بجامعة الملك سعود في الرياض

عاجل.. إضافة بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن إجراء ضروري أم روتيني؟.. توضيح من البرنامج

الموعد والشروط.. جامعة الأميرة نورة تطرح وظائف أكاديمية للعام 1445هـ

عاجل.. نسبة اشتراك الموظف السعودي في التأمينات

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 6:22 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

التقديم ينتهي غداً.. جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تعلن عن حاجتها لعشرات الموظفين

تعظيم البلد الحرام 12:14 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

مشروع تعظيم البلد الحرام يعلن عن فتح التطوع لموسم الحج 1445هـ ببدلات مجزية

مجلس الضمان الصحي 6:02 م الإثنين، 22 أبريل 2024

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

جامعة الملك سعود 8:20 م الأحد، 21 أبريل 2024

مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن طرح وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى