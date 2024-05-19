عاجل.. التقديم مستمر لمدة أسبوع.. التعليم تعلن عن طرح أكثر من 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين

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أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل في أكثر من (300) مقعد من مقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في كل من ( أيرلندا، السويد، ألمانيا، إيطاليا) في مختلف التخصصات الصحية:





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