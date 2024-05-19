عاجل.. التقديم مستمر لمدة أسبوع.. التعليم تعلن عن طرح أكثر من 300 مقعد في الزمالة للأطباء السعوديين

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أعلنت وزارة التعليم عن بدء التسجيل في أكثر من (300) مقعد من مقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في كل من ( أيرلندا، السويد، ألمانيا، إيطاليا) في مختلف التخصصات الصحية:
التخصصات المطلوبة لوظائف التعليم:
- التخدير
- علم الأورام
- الأشعة
- الجراحة
- أمراض الكلى
- طب الأعصاب
- جراحة الأعصاب
- أمراض الجهاز الهضمي
- المسالك البولية
- أمراض النساء والتوليد
- طب الأطفال والولادة
المجالات:
- شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في 6 مستشفيات في أيرلندا.
- شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في مستشفيات هيلث وسكونا بالسويد.
- شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في 9 مستشفيات في ألمانيا.
- شهادة التخصص الدقيق في 6 مستشفيات في أيطاليا.
الشروط:
- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.
- الحصول على وثيقة التخرج الرسمية، والسجل الأكاديمي.
- معادلة الشهادة في جهة الاختصاص.
- شهادة التصنيف المهني.
- سيرة ذاتية.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1445/10/28هـ (الموافق: 2024/5/7م) من خلال الرابط التالي: إضغط هنا ويستمر حتى الأثنين 1445/11/19هـ (الموافق: 2024/5/27م).