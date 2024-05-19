عاجل.. عمره 18 عاما ولديه صك إيجار.. هل يحتسب دخل الأبوين ضمن مبلغه الشهري بحساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على سؤال وجه له من قبل أحد المواطنين يسأل عن نزول دعم المواطن للوالدين حالة امتلاك الابن صك إيجار مستقل.



امتلاك الابن صك إيجار مستقل في حساب المواطن:



الإفصاح عن دخل المحلات التجارية بحساب المواطن:



انقطاع حساب المواطن بسبب زواج الأب من موظفة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر منصة إكس، يقول فيه :" اللي في عمر ١٨وعنده صك إيجار مستقل هل يُحسب دخل الأسرة الأب والأم في تقدير المبلغ اللي بينزل له في حساب المواطن".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على سؤاله بالقول :"أهلا بك.. لا يحتسب ذلك ، نسعد بخدمتك ".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يسأل عن كيفية تسجيل دخل محلاته التجارية في حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:" لديّ ثلاث محلات تجارية مؤجرة بالنسبة للدخل.. هل كل محل أدخل إيجاره لوحده أم أدخل مجموع الإيجارات كاملة دفعة واحدة؟".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :" يتم الإفصاح عن مجموع العوائد المالية من الأصول العقارية واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).. نسعد بخدمتك ".أيضا تجاوب حساب خدمة المستفيدين مع حالة وجهت له من قبل زوجة تسأل عن كيفية عودة الدعم بعد انقطاعه عنها بسبب زواج زوجها من زوجة موظفة براتب عالي.وكانت إحدى المواطنات قد بعثت باستفسار تقول فيه للبرنامج على حسابه في منصة إكس :" السلام عليكم.. يسعدكم عطوني طريقة أسجل فيها بحساب المواطن لي أنا أولادي تم قطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من زوجة موظفة براتب عالي وأنا و أولادي ما عندنا إلا حساب المواطن نقطع ياليت تلقون الحل والله ما يصير لي قاعد يصير وكل شهر مؤهلين".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة. " .