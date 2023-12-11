عاجل.. خطوات التسجيل في حساب المواطن عن طريق رقم الجوال 1445

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حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة. اضافة اعلان

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.





التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال



تسجيل دخول حساب المواطن عن طريق الجوال



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

