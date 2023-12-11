عاجل.. خطوات التسجيل في حساب المواطن عن طريق رقم الجوال 1445

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.
التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال
وإليك طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال:
الدخول إلى بوابة حساب المواطن: (من هنا).
النقر على تسجيل جديد.
يتم تعبئة رقم الهوية.
تحديد تاريخ الميلاد.
إدخال رقم الجوال.
إعادة كتابة رقم الجوال.
إضافة الرموز من الصورة.
الموافقة على التعهد، والإقرار بصحة البيانات. النقر على تسجيل.
تسجيل رقم الهوية.
كتابة كلمة المرور المؤقتة المرسلة عبر الجوال.
إدخال رمز التحقق.
النقر فوق أيقونة دخول.
تسجيل كلمة المرور الحالية.
إضافة كلمة مرور جديدة.
إعادة تعبئة كلمة المرور الجديدة.
النقر على زر تغيير.
الضغط على نافذة تعبئة/ استكمال الطلب.
تحديد الحالة الاجتماعية.
تسجيل الحالة الصحية.
اختر حالة القدرة على العمل.
اختر المستوى التعليمي.
انقر أيقونة التالي.
تحديد حالة السكن.
أختر نوع السكن.
تحديد المنطقة.
أختر مدينة السكن.
اختر الحي.
تدوين اسم الشارع.
العنوان البريدي.
سجل رقم المبني.
أضف رقم الوحدة.
أضف الرقم الإضافي.
تسجيل الرمز البريدي.
تعبئة صندوق البريد.
إضافة رقم الجوال.
تسجيل جوال آخر.
انقر على زر التالي.
الإجابة على أسئلة التابعين، وإضافة معلوماتهم اذا وجد.
الضغط على زر التالي.
اختر نوع الدخل.
تحديد مصدر الدخل.
إضافة المبلغ الشهري مع البدلات.
إدخال مبلغ الدخل السنوي .
النقر على زر إضافة.
الضغط على التالي.
إضافة رقم الصك.
اختر المنطقة.
تسجيل المدينة.
إضافة نسبة التمليك.
أدخل إجمالي المساحة المملوكة.
النقر على إضافة.
النقر فوق أيقونة التالي.
تسجيل رقم الحساب البنكي.
إعادة إدخال رقم الحساب البنكي.
النقر فوق أيقونة التالي.
إضافة الوثائق المطلوبة ان وجدت.
قم بمراجعة الطلب.
النقر فوق تقديم الطلب.
تسجيل دخول حساب المواطن عن طريق الجواليمكنك الدخول إلى حساب المواطن، والوصول إلى خدمات الاستعلام عن أهليات حساب المواطن، وتحديث البيانات وغيرها من الخدمات الإلكترونية.
وفيما يلي آلية تسجيل الدخول تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية:
قم بتحميل تطبيق حساب المواطن لأجهزة الأندرويد (من هنا).
تحميل تطبيق حساب المواطن لأجهزة آيفون (من هنا).
قم بتنزيل التطبيق والتثبيت.
فتح تطبيق حساب المواطن.
إدخال رقم الهوية.
تعبئة كلمة المرور.
أدخل رمز التحقق.
النقر على أيقونة دخول، للوصول إلى الخدمات الإلكترونية بحساب المواطن.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطن
فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.