عاجل.. هل يتوقف البرنامج؟.. "حساب المواطن" يُجيب على تساؤل يشغل بال الملايين

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بالتزامن مع إيداع الدفعة 73 في حسابات المستفيدين أمس الأحد، برزت تسؤلات حول مصير برنامج الدعم وما إذا كان سيتوقف عن العمل بعد 6 سنوات من إطلاقه. اضافة اعلان

وفي ديسمبر 2017، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق البرنامج بهدف تخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





استمرار عمل حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



مصير حساب المواطن



تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر العمل ببرنامج حساب المواطن حتى دفعة شهر ديسمبر علماً أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم وسيتم الإعلان عن أي تحديثات من خلال قنواتنا الرسمية للبرنامج — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 11, 2023

المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

