في حال انتهاء مهلة ٦ أشهر وانقضاء فترة التخفيض على مخالفات المرور.. ماذا يحدث؟

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراء الذي يتم تطبيقه في حال إنهاء فترة تخفيض المخالفات بنسبة 50% المحددة بـ 6 أشهر دون سدادها.

وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد المخالفة، تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض".



وعليكم السلام، في حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد المخالفة تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض. سعدنا بتواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) April 17, 2024

تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية



الحرمان من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية



وأعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، البدء في تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة (50%)، من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول الخليج العربي.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من 18/ 4/ 2024م وحتى 18/10/2024م.وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:* التفحيط.*قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدر، أو عقاقير تحظر القيادة تحت تأثيرها.*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل.*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة.وبينت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.