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في حال انتهاء مهلة ٦ أشهر وانقضاء فترة التخفيض على مخالفات المرور.. ماذا يحدث؟

المرور - تجاوز السرعات المحددة على الطريق
المرور
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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراء الذي يتم تطبيقه في حال إنهاء فترة تخفيض المخالفات بنسبة 50% المحددة بـ 6 أشهر دون سدادها. اضافة اعلان
وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال انتهاء فترة سريان التخفيض دون سداد المخالفة، تعود قيمة غرامة المخالفة للقيمة نفسها قبل التخفيض".


تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، البدء في تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة (50%)، من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول الخليج العربي.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من 18/ 4/ 2024م وحتى 18/10/2024م.

الحرمان من تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية

وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
* التفحيط.
*قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدر، أو عقاقير تحظر القيادة تحت تأثيرها.
*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل.
*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.

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