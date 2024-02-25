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سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المهندسين للعمل في الرياض

هيئة المهندسين
الهيئة السعودية للمهندسين
أ أ
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أعلنت هيئة المهندسين، عن توفر وظائف قانونية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
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وظائف شاغرة بهيئة المهندسين للعمل في الرياض

1- أخصائي عقود.
­- خبرة 3 سنوات في نفس المجال.
­- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
­- درجة البكالوريوس في القانون أو التخصصات ذات الصلة.

2- مهندس صيانة وتشغيل
­- إجادة مهارات إدارة الاجتماعات.
­- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
­- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
­- إجادة مهارات الاتصال وكتابة التقارير.
­- معرفة ممارسات وأنظمة الصحة والسلامة.
­- درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.
­- معرفة فنية بجميع أنظمة البناء (الكهربائية والميكانيكية وغيرها).

موعد التقديم

- التقديم مُتاح حاليًا، وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/08/17هـ الموافق 2024/02/27م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط (اضغط هنا).

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