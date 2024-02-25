سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المهندسين للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة المهندسين، عن توفر وظائف قانونية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية
الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف شاغرة بهيئة المهندسين للعمل في الرياض
1-
أخصائي عقود.
- خبرة 3 سنوات في نفس المجال.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- درجة البكالوريوس في القانون أو التخصصات ذات الصلة.
2- مهندس صيانة وتشغيل
- إجادة مهارات إدارة الاجتماعات.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.
- خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.
- إجادة مهارات الاتصال وكتابة التقارير.
- معرفة ممارسات وأنظمة الصحة والسلامة.
- درجة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.
- معرفة فنية بجميع أنظمة البناء (الكهربائية والميكانيكية وغيرها).