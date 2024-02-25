الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بقوات الدفاع الجوي الملكي في عدة مناطق

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الدفاع الجوي الملكي السعودي
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أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي، عن طرح عدد من الوظائف على عقد التشغيل والصيانة على برنامج تشغيل وصيانة العربات لقوات الدفاع الجوي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مناطق العمل للوظائف الشاغرة بقوات الدفاع الجوي الملكي

- الغربية
- الوسطى
- الشمالية
- الشمالية الغربية.

الشروط

1 - اجتياز الكشف الطبي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
4 - اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار .
5 - أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة.
6 - أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
7 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.
8 - إرفاق الهوية الوطنية + المؤهلات العلمية + معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة الكترونيا (PDF).
9 - في حال إدخال البيانات وإرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/08/17هـ الموافق 2024/02/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/08/19هـ الموافق 2024/02/29م.طريقة التقديم:
- من خلال الرابط (اضغط هنا).


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