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صحيفة تواصل الالكترونية

فرصة للخريجين.. "منشآت" تطرح 131 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
منشآت
أ أ
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن فتح التسجيل في 131 دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين.
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 131 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

وأوضحت أن الدورات متاحة من خلال أكاديمية منشآت في مجالات "ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، وغيرها".

وهي دورات تدريبية مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة في المجالات التالية:
1 - لقاءات ريادية "17 دورة".
2 - إدارة المنشآت "17 دورة".
3 - ريادة الأعمال "16 دورة".
4 - التقنية والابتكار "6 دورات".
5 - الإدارة المالية "10 دورات".
6 - الامتياز التجاري "7 دورات".
7 - التجارة الإلكترونية "21 دورة".
8 - المبيعات والتسويق "10 دورة".
9 - تجارة الجملة والتجزئة "27 دورة".

المميزات

- دورات عن بعد "عبر الإنترنت".
- جميع الدورات تقدم باللغة العربية.
- إمكانية التسجيل في أكثر من دورة.
- الدورات متاحة للجميع مجانًا من المواطنين فقط.
- إمكانية استخدام الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت أو الجوال.
- شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد إكمال متطلبات البرنامج.

نبذة عن أكاديمية منشآت

وأكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية إلكترونية في مجالات متنوعة مع شهادات معتمدة، وتستهدف في المقام الأول المهتمين في مجال الأعمال والإدارة والمالية وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
للاطلاع على الأسئلة الشائعة (اضغط هنا).


طريقة التسجيل

التسجيل متاح حاليًا من خلال اختيار الدورة المطلوبة والضغط على (سجل الآن) عبر هذا الرابط (اضغط هنا).


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