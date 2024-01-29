رابط التسجيل.. الإعلان عن برنامج تدريبي تنظمه "منشآت" بالمدينة

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يُنظم
مركز دعم المنشآت بالمدينة المنورة، غدًا الثلاثاء، البرنامج التدريبي "الإدارة المالية
الجيدة".
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عن برنامج تدريبي تنظمه "منشآت" بالمدينة ويستهدف البرنامج رواد الأعمال وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة، وذلك بمقر المركز، لتحقيق هذه الأهداف:
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1 - مساعدة رواد الأعمال على تحسين إدارة التدفقات النقدية لمشاريعهم.
2 - استنتاج المؤشرات والتخطيط المالي الفعّال لإدارة أعمالهم بنجاح.
3 - تزويد رواد الأعمال بالمعارف والمهارات اللازمة لقراءة القوائم المالية.
طريقة
التسجيل في برنامج منشآت التدريبي
ودعا مركز "منشآت" المهتمين إلى تسجيل
بياناتهم لحضور البرنامج عبر هذا الرابط (اضغط هنا)، حيث يتناول البرنامج
أهمية الإدارة المالية، ومبادئها، والتخطيط المالي، وإعداد الموازنات التقديرية،
والدورة المحاسبية.
كما يستعرض أبرز الحلول التقنية المساعدة، والتعريف بالحوكمة والامتثال في مجال الإدارة المالية.