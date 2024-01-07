فرصة للخريجين.. "ريادة" يُعلن عن إقامة دورة تدريبية مجانية عبر منصة زووم

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" عبر منصة زووم بعنوان "إستراتيجيات تسعير المنتجات" للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:

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"ريادة" يُعلن عن إقامة دورة تدريبية مجانية عبر منصة زووم



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موعد الدورة



مكان الدورة



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