فرصة للخريجين.. "ريادة" يُعلن عن إقامة دورة تدريبية مجانية عبر منصة زووم

أعلن
معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"، عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن
بُعد" عبر منصة زووم بعنوان "إستراتيجيات تسعير المنتجات" للجنسين
من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:
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"ريادة" يُعلن عن إقامة دورة تدريبية مجانية عبر منصة زووم
مسمى
الدورة
- إستراتيجيات تسعير المنتجات.
موعد
الدورة
- يوم الثلاثاء 1445/6/27هـ والموافق 2024/1/9م
(من الساعة 3:30 مساءً).
مكان
الدورة
-
عن بُعد (منصة زووم)
ملاحظة مهمة
- سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية
للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.
طريقة التقديم
يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/6/25هـ (الموافق
2024/1/7 م) من خلال ها الرابط (اضغط هنا
).
نبذة
عن المعهد
ومعهد ريادة الأعمال الوطني هو عبارة عن تنظيم وطني
مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني
والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع
الصغيرة الناشئة، وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد.