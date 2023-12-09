الخطوط السعودية تعلن عن وظائف بالتخصصات الإدارية والهندسية والتقنية والقانونية

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 10 وظائف بالتخصصات الإدارية والهندسية والتقنية والقانونية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي اتصالات تسويقية.
2- أخصائي الخبرة الرقمية.
3- مُحلل الأعمال.
4- أخصائي تجربة المستخدم.
5- مؤلف الإعلانات.
6- مستشار قانوني.
7- مدير إدارة الإيرادات.
8- عالم بيانات.
9- كابتن (B777 / A330).
التخصصات المطلوبة:
- القانون.
- الهندسة الصناعية.
- هندسة الحاسب.
- علوم الحاسب.
- المالية.
- تقنية المعلومات.
- إدارة الأعمال.
- نظم المعلومات.
- التسويق.
- تحليل البيانات.
- الاقتصاد.
- الإعلام.
- بحوث العمليات.
- الرياضيات.
- العلاقات العامة.
- أو ما يعادلها.
نبذة عن الشركة:
- الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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