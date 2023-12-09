الخطوط السعودية تعلن عن وظائف بالتخصصات الإدارية والهندسية والتقنية والقانونية

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أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 10 وظائف بالتخصصات الإدارية والهندسية والتقنية والقانونية بمحافظة جدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان



الوظائف:

1- أخصائي اتصالات تسويقية.

2- أخصائي الخبرة الرقمية.

3- مُحلل الأعمال.

4- أخصائي تجربة المستخدم.

5- مؤلف الإعلانات.

6- مستشار قانوني.

7- مدير إدارة الإيرادات.

8- عالم بيانات.

9- كابتن (B777 / A330).



التخصصات المطلوبة:

- القانون.

- الهندسة الصناعية.

- هندسة الحاسب.

- علوم الحاسب.

- المالية.

- تقنية المعلومات.

- إدارة الأعمال.

- نظم المعلومات.

- التسويق.

- تحليل البيانات.

- الاقتصاد.

- الإعلام.

- بحوث العمليات.

- الرياضيات.

- العلاقات العامة.

- أو ما يعادلها.

نبذة عن الشركة:

- الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.



طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

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