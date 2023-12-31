رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة إدارة المشروعات التجارية عن بُعد

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أعلن
معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن
بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "إدارة المشروعات التجارية"
للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:
"ريادة"
يُعلن عن دورة إدارة المشروعات التجارية * مسمى الدورة:
- إدارة المشروعات التجارية
* موعد دورة دورة إدارة المشروعات التجارية - يوم الثلاثاء 1445/6/20هـ والموافق 2024/1/2 م
(من الساعة 3:30 مساءً).
* مكان الدورة:
- عن بُعد (منصة زووم)
* ملاحظة هامة:
- سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.