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رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة إدارة المشروعات التجارية عن بُعد

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معهد ريادة الأعمال الوطني
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "إدارة المشروعات التجارية" للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

"ريادة" يُعلن عن دورة إدارة المشروعات التجارية

 * مسمى الدورة:
 -  إدارة المشروعات التجارية

 * موعد دورة  دورة إدارة المشروعات التجارية

 - يوم الثلاثاء 1445/6/20هـ والموافق 2024/1/2 م (من الساعة 3:30 مساءً).

* مكان الدورة:
- عن بُعد (منصة زووم)

* ملاحظة هامة:
 - سوف يتم ارسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

 * طريقة التقديم على دورة إدارة المشروعات التجارية:

يبدأ التقديم اليوم الأحد 1445/6/18هـ (الموافق 2023/12/31 م) من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).

* نبذة عن المعهد:

 معهد ريادة الأعمال الوطني يعتبر تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة وذلك من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والارشاد واحتضان المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وتسهيل الاجراءات الحكومية.



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