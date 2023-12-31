رابط التقديم.. "ريادة" يُعلن عن دورة إدارة المشروعات التجارية عن بُعد

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "إدارة المشروعات التجارية" للجنسين من كافة فئات المجتمع على النحو التالي: اضافة اعلان





"ريادة" يُعلن عن دورة إدارة المشروعات التجارية



* موعد دورة دورة إدارة المشروعات التجارية



* طريقة التقديم على دورة إدارة المشروعات التجارية:



* نبذة عن المعهد:

