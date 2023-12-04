مصرف الإنماء يعلن فتح باب التوظيف بمختلف المجالات للعمل في القطاع المصرفي

أ أ
أعلن مصرف
الإنماء فتح باب التوظيف للعمل في القطاع المصرفي عبر المشاركة في مسابقة التوظيف
من المصرف لاختيار ثلاثة متقدمين متميزين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم
الموضحة أدناه.
مجالات التوظيف:- تقنية المعلومات.
- المحاسبة.
- التسويق.
- الاقتصاد.
- نظم المعلومات الإدارية.
- المالية.
- العلوم الاكتوارية.
- الرياضيات المالية.
- الموارد البشرية.
- إدارة الأعمال.
"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن
المهارات:- مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين.
- مهارات القيادة.
- مهارات حل المشكلات.
المزايا:- بيئة عمل جذابة.
- حوافز مميزة للموظفين.
- تطوير مهني مستمر.
طريقة التقديم:- من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا