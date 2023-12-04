الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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مصرف الإنماء يعلن فتح باب التوظيف بمختلف المجالات للعمل في القطاع المصرفي

مصرف الانماء
مصرف الإنماء
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أعلن مصرف الإنماء فتح باب التوظيف للعمل في القطاع المصرفي عبر المشاركة في مسابقة التوظيف من المصرف لاختيار ثلاثة متقدمين متميزين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

مجالات التوظيف:

- تقنية المعلومات.
- المحاسبة.
- التسويق.
- الاقتصاد.
- نظم المعلومات الإدارية.
- المالية.
- العلوم الاكتوارية.
- الرياضيات المالية.
- الموارد البشرية.
- إدارة الأعمال.

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المهارات:

- مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين.
- مهارات القيادة.
- مهارات حل المشكلات.

المزايا:

- بيئة عمل جذابة.
- حوافز مميزة للموظفين.
- تطوير مهني مستمر.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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