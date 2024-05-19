عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن حال انسحاب المستفيد من البرنامج

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من قبل أحد الأشخاص يسأل عن تأثير انسحابه من حساب المواطن على الأهلية ونزول الدعم.



تأثير الانسحاب من حساب المواطن على الدعم الشهري:

الإفصاح عن دخل المحلات التجارية بحساب المواطن:

انقطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من موظفة:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس يقول فيه :"إذا سحبت نفسي من حساب المواطن هل ينزل الشهر القادم أم لا؟ ".وجاء الرد من خدمة المستفيدين على استفساره بالقول :" يلزم المتقدم الرئيسي إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه، ويتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية وكان مستحق سيشمله الدعم ، نسعد بخدمتك ".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد المواطنين يسأل عن كيفية تسجيل دخل محلاته التجارية في حساب المواطن.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه:" لديّ ثلاث محلات تجارية مؤجرة بالنسبة للدخل.. هل كل محل أدخل إيجاره لوحده أم أدخل مجموع الإيجارات كاملة دفعة واحدة؟".وجاء الرد من البرنامج على استفساره بالقول :" يتم الإفصاح عن مجموع العوائد المالية من الأصول العقارية واختيار نوع الدخل (برامج حكومية ودعومات ومكافئات) ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية).. نسعد بخدمتك ".أيضا تجاوب حساب خدمة المستفيدين مع حالة وجهت له من من قبل زوجة تسأل عن كيفية عودة الدعم بعد انقطاعه عنها بسبب زواج زوجها من زوجة موظفة براتب عالي.وكانت إحدى المواطنات قد بعثت باستفسار تقول فيه للبرنامج على حسابه في منصة إكس :" السلام عليكم.. يسعدكم عطوني طريقة أسجل فيها بحساب المواطن لي أنا أولادي تم قطع حساب المواطن بسبب زواج الأب من زوجة موظفة براتب عالي وأنا و أولادي ما عندنا إلا حساب المواطن نقطع ياليت تلقون الحل والله ما يصير لي قاعد يصير وكل شهر مؤهلين".وجاء الرد : " وعليكم السلام.. بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة. " .