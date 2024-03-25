عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف مناطق المملكة

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أعلنت شركة بارسونز العالمية (ممثلة بشركة بارسونز العربية في المملكة) عن توفر عشرات الوظائف الشاغرة "300 وظيفة" في مختلف المناطق.
الوظائف المتاحة:- وظائف مالية
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
- وظائف أخرى
المؤهلات المستهدفة:
- الثانوية العامة
- الدبلوم
- البكالوريوس
التخصصات المطلوبة:- الإدارة
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- إدارة الإنشاءات
- المالية
- المحاسبة
- الصحة والسلامة
- التصميم الداخلي
- العلوم البيئية
- الهندسة المعمارية
- الهندسة المدنية
- الهندسة الإنشائية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة
- (تخصصات أخرى)
مناطق مباشرة العمل:- الرياض
- مكة المكرمة
- جدة
- جازان
- ينبع
- تبوك
- الخبر
- الوجه
- القدية
- أبها
- نيوم
- خميس مشيط
شروط التقديم :- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المطلوب والتخصص المحدد لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).