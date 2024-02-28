مركز الملك عبدالله للدراسات يعلن عن 18 وظيفة شاغرة

أ أ
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بالرياض عن توفر (18) وظيفية متنوعة للرجال والنساء حملة (الثانوية والدبلوم والبكالوريوس) حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية:- موظف استقبال
- مساعد إداري
- محلل - استشارات
- مشارك - استشارات
- مدقق لغوي
- مشارك البرامج
- مساعد التدقيق الداخلي
- منصب هيئة التدريس - سياسة المناخ والاستدامة
- منصب هيئة التدريس - المالية العامة
- منصب هيئة التدريس - السياسة العامة
- منصب هيئة التدريس - الإدارة العامة
- منصب هيئة التدريس - اقتصاديات الطاقة والبيئة
- زميل - البتروكيماويات
- باحث ما بعد الدكتوراه
- مدير النشر
- مساعد المطور البصري
- مدير البرنامج - الاقتصاد الكلي والطاقة الجزئية
- زميل - مشتقات النفط المالية
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- إدارة المكاتب
- التسويق
- المالية
- المحاسبة
- العلاقات العامة
- الاتصالات
- الترجمة
- اللغة الإنجليزية
- العلوم الإدارية
- العلوم البيئية
- الاستدامة
- البرمجيات
- بحوث العمليات
- الفنون الرقمية
- الرسومات
- الفنون البصرية
- الاقتصاد
- اللغة الإنجليزية
- العلوم
- السياسة العامة
- الهندسة
- أو مايعادلهم