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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. وزارة الدفاع تعلن عن طرح وظائف مدنية في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

وزارة الدفاع
وزارة الدفاع
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أعلنت وزارة الدفاع ( رئاسة أركان القوات البرية الملكية السعودية) عن توفر عدد من الوظائف بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية (في سلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة ).اضافة اعلان
وترغب بشغلها بالكادر السعودية (رجال) حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
ملاحظة: لا يشترط توفر الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).

 نبذة عن سلاح الإشارة:


يربط سلاح الإشارة شرايين جسد القوات البرية ويأخذ على عاتقه مهمة تأمين اتصالات القوات البرية ورئاسة هيئة الأركان العامة والإدارات المرتبطة بها في السلم والحرب، وتطوير وسائل الاتصال المختلفة بما يتواكب مع تقنية الاتصالات العسكرية الحديثة على المستوى العالمي.
وكانت أول نواة لسلاح الإشارة بدأت مع توحيد البلاد في عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ي)، عندما برزت الحاجة إلى وسائل اتصال عسكرية تنقل الأوامر والتعليمات والمعلومات والقرارات الحاسمة في الوقت المناسب من القيادات العليا إلى جميع الوحدات والتشكيلات حسب التسلسل القيادي أو العكس، وعمل السلاح على تطوير أنظمة الاتصالات في القوات البرية بإدخال السنترالات الرقمية الحديثة المتصل بشبكات الألياف البصرية التي تعد أحدث طريقة لنقل الاتصالات السلكية، كما يقوم السلاح بتطوير أنظمة الاتصالات التكتيكية.
 وذلك بإدخال أجهزة حديثة ذات ميزات متعددة تحتوي على خاصية التشفير ومقاومة الحرب الإلكترونية.ويعمل سلاح الإشارة على استخدام أنظمة الأقمار الاصطناعية للربط بين مراكز الاتصال في المناطق العسكرية لتوفير أكبر قدر من سرعة الاتصال.

طريقة التقديم:


يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/9/14هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى السبت 1445/9/20هـ.

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