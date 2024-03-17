عاجل.. وزارة الدفاع تعلن عن طرح وظائف مدنية في رئاسة أركان القوات البرية الملكية

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أعلنت وزارة الدفاع ( رئاسة أركان القوات البرية الملكية السعودية) عن توفر عدد من الوظائف بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للقوات البرية (في سلاح الإشارة على بند التشغيل والصيانة ).

وترغب بشغلها بالكادر السعودية (رجال) حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

ملاحظة: لا يشترط توفر الخبرة (ستعتبر الخبرة ميزة إضافية).



نبذة عن سلاح الإشارة:



طريقة التقديم:

